Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Marocco | cosa c’è dietro le vittoria della ‘mina vagante’

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un passaggio del turno storico, ilbatte a sorpresa la Spagna ai rigori e accede, per la prima volta, ai quarti di finale di un mondiale rimanendo, dopo l’uscita di scena di Senegal, l’unica squadra africana in corsa assieme a 5 nazionali europee (Croazia, Francia, Inghilterra, Olanda e Portogallo) e due sudamericane (Argentina e Brasile). Il cammino fin qui trionfale dei ‘Leoni dell’Atlante’, primo posto nella fase a gironi grazie ai successi per 2-0 contro la ‘corazzata’ Belgio, 2-1 col Canada, 0-0 all’esordio contro i vice campioni del mondoCroazia, e il successo agli ottavi 3-0 ai rigori con la Spagna, è, secondo alcuni, dovuto a una sapiente alchimia fatta di coesione in campo e supporto in tribuna di familiari e tifosi. Ha fatto il giro dei social l’abbraccio a fine gara dell’esterno del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi con la ...