Ultime Notizie – Minacce a Meloni | Conte | “Esecrabili | condanna senza se e senza ma”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Fermaper leche sono arrivate alla premier e a sua figlia. Sono gesti, bisogna stare vicino alle istituzioni”. Così il leader di M5S, Giuseppe, a margine di un evento a Torino. “Io so cosa significa perché quando ero presidente del Consiglio ho ricevuto tante, in particolare durante l’emergenza pandemica – ha aggiunto – dunquese ema”. Per Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia, “è agghiacciante e preoccupa il clima di intolleranza che in questi giorni si sta diffondendo dalle piazze alla rete fino alle università. In ultima, le gravissimericevute sui social dal presidente, cui esprimo la più ...

Saranno oggetto di una dimostrazione rivolta alla comunità finanziaria, e ai media, durante un evento nei pressi di Phoenix, in Arizona oggi 7 dicembre e domani 8 dicembre i progressi compiuti in ..., a 'BellaMa'' (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17), ospite di Pierluigi Diaco, ha raccontato con grande sincerità di aver presentato una canzone per il Festival: 'Io ho mandato il mio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Polizia blocca 5 attivisti di "Ultima generazione". Muro già pulito Milano, 7 dic. – Intorno alle 7.40 di questa mattina a Milano, cinque attivisti del gruppo… Leggi ...