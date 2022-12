Ultime Notizie – Manovra 2023 | incontro Meloni-sindacati Cgil | “Avanti mobilitazione”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) E’ durato quasi due ore e mezza l’tra la premier Giorgiae i leader di, Cisl, Uil e Ugl. Al centro del tavolo ladi bilancio. Nellanon c’è “nessun segnale di lassismo” sull’evasione fiscale, ha rivendicato il presidente del Consiglio, secondo quanto riferiscono fonti di governo. Le misure legate al Pos e al tetto al contante non c’entrano nulla con l’evasione fiscale, ha precisato. Sul taglio del costo del lavoro “sono assolutamente d’accordo, è una nostra priorità: sarei felicissima di poter fare di più, il problema sono le coperture” ha detto a quanto si apprende la premier. Quanto alla flat tax “non introduce alcun discrimine, non penalizza i lavoratori dipendenti”. “Le risposte arrivate dal ...

