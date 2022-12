Ultime Notizie – Covid | per chi ha fatto vaccino rischio reinfezione dimezzato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tra i guariti da-19, le persone vaccinate hanno unpiù cherispetto ai non vaccinati di contagiarsi un’altra volta o di ricontrarrecon sintomi gravi. Lo dimostra una metanalisi, firmata su ‘Frontiers in Medicine’ da un gruppo di ricercatori italiani, coordinati dall’epidemiologo Lamberto Manzoli, direttore della Scuola di Igiene e Sanità pubblica dell’Università di Bologna. Gli autori hanno esaminato 18 studi condotti in diversi Paesi del mondo su un totale di 18 milioni di persone. “I nostri risultati confermano che, tra i guariti” da, “chi ha ricevuto due o tre dosi diha undidel 50-60% inferiore rispetto a chi non è vaccinato – spiega Manzoli -. Considerando che il numero di ...

Il Sole 24 ORE

