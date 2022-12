(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Vienna, 7 dic. (Adnkronos) - "Nell'incontro con il ministro degli Esteri austriaco ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di un'azione europea nei. Vanno trovateper quanto riguarda la questione del Brennero e dei controlli alle. Dobbiamo studiarea livello tecnico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioal termine dell'incontro a Vienna con il suo omologo austriaco Alexander Schallenberg. "Per quanto riguarda l'Alto Adige - ha dichiarato- ho ribadito che il governo italiano intende applicare l'accordo delle Nazioni Unite del 1992. L'Alto Adige e la provincia autonoma di Bolzano credo siano un esempio di una minoranza di lingua tedesca che ha tutti i diritti di esprimersi in tedesco, ed è un modello di collaborazione fra ...

Il Sannio Quotidiano

Dopo l'incontro, ieri il ministroaveva pubblicato un tweet spiegando i temi del "positivo" ... Lavoriamo insieme per stabilizzaree Libia". Confrontando la nota e il tweet emerge una ...Suioccidentali concordia su impulso ingresso in Ue . Nel corso dell'incontro tra il Presidente ...della Commissione europea Ursula von der Leyen e il ministro degli Esteri Antonio, e' ... Ue-Balcani: Tajani, ‘trovare soluzioni su controllo frontiere’ Vienna, 7 dic. (Adnkronos) - "Nell'incontro con il ministro degli Esteri austriaco ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di un'azione europea nei Balcani. Vanno trovate soluzioni per ...Wendy Sherman, vicesegretaria di Stato degli Stati Uniti, ha incontrato martedì Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano. I due, recita una nota della diplomazia americana, “hanno discusso dell’ ...