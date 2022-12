Udienza generale | Papa | Che spazio ha la libertà nel nostro modo di amare?

La Santa Sede

Poco prima dell'di oggi in Aula Paolo VI, Papa Francesco ha ricevuto inl'attore e comico Roberto Benigni. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede, che ha messo l'evento tra le attività ...Papa Francesco, a margine dell', ha ricordato che 'domani ricorre la solennità dell'Immacolata concezione: con lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, siate sempre audaci nel promuovere i valori dello spirito', ha ... Udienza Generale del 30 novembre 2022 - Catechesi sul Discernimento. 10. La consolazione autentica | Francesco Papa Francesco prosegue il suo ciclo di catechesi sul discernimento e oggi concentra la sua riflessione dell'udienza generale sul tema della conferma della buona scelta. "Uno dei segni distintivi dell ...“Alla Vergine, madre dolcissima, chiediamo di essere conforto per quanti sono provati dalla brutalità della guerra, specialmente per la martoriata Ucraina”. Questa l’invocazione di Papa Francesco a co ...