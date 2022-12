Ucraina | Ukrenergo | ' ancora significativo deficit energetico dopo attacco 5 dicembre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Kiev, 7 dic. (Adnkronos) - Il sistemaucraino si sta gradualmente riprendendo dalle conseguenze degli attacchi missilistici russi del 5, ma permane tuttora un. Lo ha dichiarato l'operatore statale per l'energia. "Purtroppo, ci sono già regioni in cui i limiti di consumo sono stati superati, quindi sono stati applicati arresti di emergenza", ha affermato, aggiungendo che la situazione rimane difficile nell'orientale, dove la Russia ha ripetutamente sparato contro diverse infrastrutture energetiche, mentre la temperatura in questa regione ha raggiunto i -17 gradi.