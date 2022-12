(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Una sconfitta inpotrebbe innescare la dissoluzione della federazione russa. Una sconfitta innescherebbe un processo di, ecco perché dico che questaper laè una questione esistenziale”. Sono le parole del professor Alessandroche, a Cartabianca, si esprime così sullatra. “Se gli ucraini potessero, lancerebbero qualsiasi missile verso Mosca, com’è comprensibile che sia. Evidentemente hanno sviluppato droni in grado di penetrare per 650 km nel territorio della. Non so quanto siano contenti gli Stati Uniti. Penso che dopo l’attacco in territorio nazionale russo i consensi attorno a Putin siano destinati a crescere. Questa...

Adnkronos

La guerra in, i colloqui tra Schulz e Putin, e i continui attacchi dei russi alle ... Nicola Fratoianni, Maurizio Lupi, Massimo Gramellini, Maddalena Loy, Antonella Boralevi, Alessandro... non venissero rinnovate 'le cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'', ...prima gli ucraini in pasto ai russi e ora li usa come testa d'ariete' secondo Alessandro, ... Ucraina, Orsini: "Se Russia perde guerra rischia autodistruzione" (Adnkronos) – “Una sconfitta in Ucraina potrebbe innescare la dissoluzione della federazione russa. Una sconfitta innescherebbe un processo di autodistruzione, ecco perché dico che questa guerra per l ...L'acceso dibattito a CartaBianca tra l'onorevole e l'esperto di sociologia del terrorismo internazionale. Ovviamente sulla guerra in Ucraina ...