(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – “In merito a un video circolato su alcuni social media e rilanciato dal sito del quotidiano ‘La Repubblica’, dal titolo ‘il giallo delpieno diper l’’ riguardante il trasporto di obici di artiglieria dell’Esercito, su carri pianale delle Ferrovie dello Stato” ildella“verificate le immagini, smentisce la notizia”. Lo fa sapere lo stessospiegando che si tratta “di video, peraltro non recente, riguardante il trasporto di obici in ambito nazionale per scopi addestrativi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

... scrivendo un nuovo capitolo della crisi energetica provocata dalla guerra in. Fitch ha ...le attuali medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all' Osservatorio Prezzi del...Secondo ildella Cultura e della Politica dell'Informazione ucraino, l'esercito russo ha ucciso lo ... Nelle settimane scorse la comunitàaveva protestato contro la scelta del teatro di ... Ucraina, ministero Difesa: "Nessun treno con cannoni italiani per Kiev" (Adnkronos) – “In merito a un video circolato su alcuni social media e rilanciato dal sito del quotidiano ‘La Repubblica’, dal titolo ‘il giallo del treno pieno di cannoni italiani per l’Ucraina’ rigu ...Nella blacklist 200 individui ed entità, oltre a 3 banche. Verrebbero colpite le forze armate, restrizioni all'export, misure per settore ...