Treason | il trailer della nuova miniserie Netflix

... l'amatissimo Charlie Cox si farà rivedere su Netflix nella nuova serie thriller, per la quale è stato pubblicato in queste ore il primo. Addestrato e formato dall'MI6, Adam Lawrence ...Questa la sinossi ufficiale di, miniserie in sei puntate ideata dallo sceneggiatore di 'Il ponte delle spie', in arrivo su Netflix il 26 dicembre. Protagonista assoluto della spy story ...The trailer for the Netflix miniseries Treason showcases Daredevil star Charlie Cox as an MI6 agent embroiled in espionage and intrigue.You betrayed your country! For her! Netflix has revealed a trailer for a limited series titled Treason, arriving for streaming at the end of December just ...