Traffico Roma del 07-12-2022 ore 18 | 30

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti sono segnalate in carreggiata esterna tra laFiumicino a via Tuscolana in interna si sta in coda tra Casal del Marmo via Salaria è ancora tra Settebagni e Prenestina aNord trafficate via Salaria da via dei Prati Fiscali all’aeroporto dell’Urbe e via Flaminia da via dei Due Ponti fino al raccordo anulare direzione Prima porta sullaFiumicino cuore dal raccordo a via del Cappellaccio direzione euro e da via Cristoforo Colombo a via della Magliana Verso il raccordo anularedella tangenziale con rallentamenti dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria verso San Giovanni età via dei Monti Tiburtini fino a via Salaria verso lo stadio Olimpico in viale del ...