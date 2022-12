Totti-Bocchi | scelta la loro nuova casa CHI | “Lei ha traslocato”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L'ex capitano gialsso e lafidanzata si apprestano a convivere in un nuovo appartamento posto su due piani

Ma mentre la Blasi dovrebbe essere nelle prime fasi della sua relazione,con laè un pezzo avanti, come dimostrano le foto condivise in esclusiva dal settimanale Chi, che mostrano la ...Francescoe Noemihanno trovato una nuova casa insieme. L'immobile si trova a Roma nord, poco distante dalla vecchia casa della compagna dell'ex capitano giallorosso. È un appartamento a due piani, ...Noemi Bocchi e Francesco Totti pronti a trascorrere il primo Natale insieme nella nuova casa. Totti e Noemi tutto pronto per la nuova casa Il settimanale Chi ha paparazzato l’ex capitano della Roma e ...Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto il loro nuovo nido d'amore: un appartamento di lusso nel quartiere di Roma Nord, ben distante dall'Eur ...