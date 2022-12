Tifosi Portogallo | ' ' Ronaldo? Meglio in panchina | spazio a Ramos' '

Persino Cristiano Ronaldo non sembra più insostituibile dopo la tripletta di Gonçalo Ramos nella vittoria per 6 - 1 delsulla ...IL MESSAGGIO - ' Congratulazioni. Mentre gli 11 giocatori cantavano l'inno tutti gli ... Inon hanno smesso di reclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico ...NORBELLO, 7 DICEMBRE 2022 - Quando la palestra di via Azuni si prepara per le grandi occasioni emana un fascino irresistibile. Non solo per quel senso di scrupoloso pulito che in realtà viene garantit ...Il Marocco merita nove, ma non è tra le favorite. Ecco i nostri giudizi sulle otto squadre rimaste in corsa, da chi ha meno probabilità di vincere a chi ne ha di più. E perché ...