Tifosi del Marocco aggrediti a Verona | il video choc L' agguato con catene e manganelli

VERONA. Agguati aiMarocco che festeggiavano con caroselli di auto la qualificazione ai quarti dei Mondiali si sono verificati ieri sera a Verona. Una dozzina di persone, tra cui potrebbero esservi anche ...Nella serata di martedì 6 dicembre, diverse città italiane hanno ospitato i festeggiamenti deiMarocco dopo la vittoria della loro nazionale contro la Spagna ai Mondiali di Calcio in Qatar . A Verona, però, alcune persone hanno preso d'assalto le auto deiMarocco. Dodici ...Disordini e scontri con la polizia sono scoppiati a Bruxelles, in Belgio, mentre i tifosi marocchini si sono radunati per le strade della citta' per celebrare la vittoria della Nazionale marocchina ...Agguati ai tifosi del Marocco che festeggiavano con caroselli di auto la qualificazione ai quarti dei Mondiali si sono verificati ieri sera (martedì 6 dicembre) a Verona. Una dozzina di persone, tra c ...