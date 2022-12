Tiberio Timperi | la clamorosa rivelazione del conduttore | “Rigidità mentale”

Tv Sorrisi e Canzoni

Il numeratore, che segnerà l'inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà domenica 11 dicembre durante la puntata di "Unomattina in famiglia", condotta da, Monica Setta e ...Il numeratore, che segnerà l'inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà domenica 11 dicembre durante la puntata di Unomattina in famiglia, condotta da, Monica Setta e Ingrid ... Che ci fa Tiberio Timperi in un film Giunta alla 33esima edizione, dall'11 al 18 dicembre, sarà una settimana all'insegna della solidarietà, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica. Lo slogan e l'appello: "Facciamoli ...La maratona televisiva contro le malattie genetiche rare torna sulle tre reti Rai dall'11 al 18 dicembre con lo slogan 'Facciamoli diventare grandi'.