The Pale Blue Eye | il nuovo trailer del film Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer del filmBlue Eye - I delitti di West Point scritto e diretto da Scott Cooper , disponibile sulla piattaforma dal 6 gennaio. Si tratta di un giallo di ambientazione gotica ambientato a West Point nel ...InBlue Eye Christian Bale collabora con Edgar Allan Poe per indagare su un raccapricciante ...Years after going under the knife, writer Iris Kim examines her complicated relationship with Korean plastic surgery and impossible standards of beauty.A detective ropes in a young Edgar Allen Poe to solve a military murder in Scott Cooper's thriller. Read more at Empire.