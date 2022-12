The Keeper La leggenda di un portiere film stasera in tv 7 dicembre | cast | trama | streaming

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) TheLadi unè ilin tv mercoledì 72022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV TheLadi unin tv:La regia è di Marcus H. Rosenmueller. Ilè composto da Julian Sands, Butz Ulrich Buse, David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling, Michael Socha, Dave Johns, Barbara Young, Chloe Harris, Mikey Collins, Dervla Kirwan, Gary Lewis, Angus Barnett, Olivia-Rose Minnis, David ...

Chissà se Yassine Bounou - "Bono" per gli amici, ma soprattutto per le amiche - , 31 anni, ha visto il film ", la leggenda di un portiere" (questa sera Rai1 lo manda in onda alle 21.15 ndr). Fiction e realtà a volte coincidono: "Bono", parando ieri i rigori degli spagnoli, è diventato l'eroe del ...Stasera su Rai 1 alle 21.15La storia vera del paracadutista tedesco Bert Trautmann (David Kross, 32). Catturato dagli inglesi ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera mercoledì 7 dicembre 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:15, ci sarà il film biografico di Germania e Stati Uniti The Keeper – La leggend ...Tutto quello che c'è da sapere su The Keeper - La leggenda di un portiere: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!