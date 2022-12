The Equalizer – Il vendicatore | trama | cast | trailer e streaming del film su Sky Cinema

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV" Il vendicatore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno Fortunato film d'azione con Denzel Washington. Un ex agente segreto torna in azione per salvare una ...IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA- Il vendicatore Denzel Washington in un action ispirato alla serie anni 80 'Un giustiziere a New York'. Un ex agente della CIA torna ad ...Atrani, il borgo della Divina che fino a qualche settimana fa è stato trasformato in una piccola Hollywood complice le riprese di The Equalizer 3 il sequel dell'action movie con protagonista Denzel ...Il film The Equilizer 3 con Denzel Washington, Dakota Fanning e Gaia Scodellaro si gira sulle scale della Funicolare di Montesanto.