Terzo Polo | tra ego e amore

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Carlo Calenda e Matteo Renzi esibiscono abili «sintonie» con il governo Meloni, facendo infuriare Forza Italia ma attirando l’interesse (e gli investimenti) degli imprenditori. Così, all’orizzonte s’intravede un’altra maggioranza pronta all’occorrenza. Il potere, si sa, accende chi non ce l’ha... Il diavolopolista sta nei dettagli. Come questo: il «Churchill dei Parioli» cita il vero Churchill, ex primo ministro inglese. In una manciata di giorni, sempre a favor di taccuino, Carlo Calenda prende ripetutamente a prestito le parole di Sir Winston. Il pacifista de’ sinistra? «È chi continua a dare carne alla tigre sperando che la carne non finisca mai». Gli inumani russi? «Potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore. Avranno la guerra». Il reietto Luigi Di Maio? «Nella vittoria, magnanimità». Il fondatore di Azione, già twittatore ...