Ternana-Cagliari | Serie B | Probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Questa sera alle 20.30, allo stadio Liberati, laospita ilnella gara valida per la sedicesima giornata diB. Due squadre in cerca di rilancio ma provenienti da situazioni diverse. I padroni di casa nonostante tutto restano in zone di alta classifica, mentre gli ospiti rischiano di sprofondare. Andiamo dunque a vedere le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento della(Credit foto –Calcio pagina Facebook)Lasi presenta all’incontro reduce da due sconfitte consecutive. Da poco ha visto anche un cambio in panchina con Aurelio Andreazzoli che ha rimpiazzato Lucarelli. Nella sua prima gara però è ...