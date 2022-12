(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Prosegue il cammino delnella prima fase delleaglidi, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre: la selezione azzurra ha perso i due match fin qui disputati sui quattro in calendario. Le azzurre, inserite nel Gruppo A2, sono state sconfitte all’esordio a Bolzano dalla Repubblica Ceca, che si è imposta per 1-3, e poi sono state battute a Funchal nella terza giornata dalle padrone di casa del, che si sono imposte per 3-1. Nel recupero del secondo turno, poi, sempre a Funchal, ilha liquidato la Repubblica Ceca per 3-0. Domani, giovedì 8 dicembre, alle ore 17.00, alla Palestra Comunale di ...

Ai Giochi del Mediterraneo di Orano, con la squadra(assieme a Giorgia Piccolin e Nikoleta Stefanova) ottiene uno splendido argento , battute solo in finale dall'Egitto. Dopo l'esperienza ...... nella sede delCoccaglio, una società abituata a dedicare molta attenzione all'attività, sono nate le Giornate Rosa, un progetto voluto fortemente dal Consiglio Federale, ... Tennistavolo femminile, Qualificazioni Europei a squadre 2023: a Norbello l'Italia tenta l'impresa contro il Portogallo NORBELLO, 7 DICEMBRE 2022 - Quando la palestra di via Azuni si prepara per le grandi occasioni emana un fascino irresistibile. Non solo per quel senso di scrupoloso pulito che in realtà viene garantit ...Ottimi risultati per le serie nazionali dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca, che dopo un break dei campionati di due settimane sono scese in campo tra le mura della palestra casalinga mettendo a segno ...