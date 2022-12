Tennis | Torneo Adelaide Djokovic ci sarà per preparare Australian Open

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il campione serbo troverà in tabellone rivali come Auger - Aliassime e Medvedev ROMA - Novakcomincierà la preperazione aglipartecipando alAtp di, in ...

Ad annunciare la presenza in tabellone del campione serbo, ex numero 1 del mondo e ora quinto, sono stati gli stessi organizzatori del. 'Nole' tornerà così in Australia dopo l'espulsione dal ......- pur essendo una cittadina piccola c'era tanta gente che mostrava la sua passione per il, ... Geograficamente ci si è spostati poi di nuovo in Toscana, questa volta per parlare deldi ...Nelle tradizionali classifiche del motore di ricerca svetta il conflitto Russia-Ucraina. Fra i personaggi Drusilla e Blanco. Gli utenti e le utenti si interrogano sulle elezioni e si chiedono perché s ...Matteo Berrettini è uno dei più talentuosi a livello internazionale. Gli italiani, però, si chiedono per quale squadra faccia il tifo.