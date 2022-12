Tennis | Diriyah Cup 2022 | il tabellone e gli incroci Berrettini agli ottavi contro Wawrinka | parata di stelle

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) LaCupè un’esibizione diche andrà in scena da giovedì 8 a sabato 10 dicembre. All’evento, che si disputerà nell’omonima località dell’Arabia Saudita, parteciperanno dodici giocatori di altissimo spessore. Quattro atleti sono ammessi direttamente ai quarti di finale: il greco Stefanos Tsitsipas, lo statunitense Taylor Fritz, i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Alla kermesse prenderà parte anche Matteo. Il romano, numero 16 del ranking ATP, se la dovrà vederelo svizzero Stan. L’azzurro ha tutte le carte in regola per imporsi nel turno preliminare e meritarsi il quarto di finaleRublev. Tsitsipas attende invece il vincente del confronto tra Cameron Norrie e Nick Kyrgios, Fritz incrocerà ...

