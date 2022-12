Telegram | non occorre più la SIM con l’ultimo aggiornamento

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), così come WhatsApp, generalmente vincolano il loro utilizzo all’impiego di una scheda SIM e di un numero di telefono, anche se le cose stanno per cambiare, almeno per quanto riguarda il primo dei servizi citati:rilasciato (release 9.2.0), infatti, consente adesso di disporre di un accountanche senza l’impiego di una SIM e di utilizzare la piattaforma anche tramite numeri anonimi (gestiti attraverso blockchain, con disponibilità sulla piattaforma Fragment). Un’altra novità importante è quella relativa alla possibilità di applicare un timer di autoeliminazione globale, così da cancellare in automatico in messaggi in ogni nuova conversazione di chat (funzione raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Privacy e sicurezza > Autoelimina i messaggi“). ...