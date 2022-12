Teatro Comunale | sovrintendente Pereira colpito da malore durante la conferenza stampa con Nardella

La Repubblica

Ricco calendario di eventi natalizi a Trevi. La giunta, su proposta dell'assessore al commercio Paolo Pallucchi, ha approvato il calendario degli ...e spettacoli verranno organizzati fra...... però, ha fatto capire che non sono esattamente questi i piani della giunta. Impossibile, ... sono stati in tutto quaranta (scelti da 240 candidature iniziali) i premiati alDal Verme. ... Arrivederci al Teatro Comunale, ma il trasloco in Fiera inizia con lo sciopero dei tecnici L’AQUILA – Con i solisti ospiti Giuseppe Andaloro e Fabrizio Iacoboni e il direttore Filippo Arlia, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese ha in programma due esibizioni per il prossimo ...Un Cuore per Telethon” sarà lo slogan dell’evento che si terrà sabato 10 dicembre 2022 presso il Teatro Comunale Città di Cave e che coniugherà tanta buona musica e altrettanta solidarietà. Durante ...