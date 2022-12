Tasse sospese | Meloni si schiera contro gli aiuti al calcio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Non è possibile che ci possano essere deglial, le società sportive devono essere in grado di gestire bene i propri...

Calcio e Finanza

...che il settore continui a pagare lenel modo più ragionevole possibile, nell'interesse dello Stato". Entro il 22 dicembre, i club di Serie A devono versare 400 milioni di impostein ...Entro la stessa data dovranno essere versate, in unica soluzione, le ratedei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dal ... Tasse sospese, Giorgia Meloni si schiera contro gli aiuti al calcio e Stefano Patuanelli (M5s) ma spinto dal patron della Lazio e senatore Claudio Lotito, andava a intervenire sul tema dei versamenti tributari e contributivi, ad oggi sospesi fino al 22 dicembre”.L’emendamento Lotito sulla rateizzazione delle tasse sospese a zero interessi e senza sanzioni per i club di Serie A non ha trovato il favore del Governo. Il numero uno della Lazio si era fatto portav ...