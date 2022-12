(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La Tsmc è la più strategica delle grandi aziende tecnologiche. Aprendo le fabbriche in Arizona, Taipei aiuta Washington a sganciarsi dalle imzioni e ottiene la conferma che non sarà lasciata sola davanti alle mire di Pechino. Leggi

Internazionale

... se non fosse che si tratta di una fabbrica di semiconduttori, i componenti tecnologici più strategici del nostro tempo, e che l'investitore è un'azienda privata taiwanese, lasemiconductor ......un fondamentale rifiuto dei cosiddetti valori offerti da chi rivendica il potere mondiale e... Sudafrica (unico nel continente), Svezia, Svizzera,e Uruguay. In Israele le coppie dello ... Taiwan porta i semiconduttori negli Stati Uniti in cambio di protezione - Pierre Haski TSMC ha annunciato i nuovi piani per la produzione di semiconduttori in Arizona. La società costruirà due Fab che saranno operative rispettivamente nel 2024 e nel 2026. Produrranno con processi N4 e N ...Il passaggio della proprietà della Cogne Acciai Speciali al gruppo di Taiwan Walsin Lihwa porta per gli oltre 1600 lavoratori un inaspettato regalo. L’Ingegner Giuseppe Marzorati ha infatti deciso di ...