Taiwan debutta nei rapporti Italia-Usa. Cos’hanno detto Tajani e Sherman

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Wendy, vicesegretaria di Stato degli Stati Uniti, ha incontrato martedì Antonio, ministro degli Esterino. I due, recita una nota della diplomazia americana, “hanno discusso dell’ulteriore approfondimento della nostra alleanza per affrontare le sfide globali, tra cui la sicurezza energetica e la nostra opposizione agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo nello Stretto di”. Inoltre, hanno “sottolineato l’importanza di un sostegno unitario all’Ucraina di fronte ai crudeli attacchi della Russia contro la popolazione e le infrastrutture del Paese”. Tema già al centro della conversazione della vicesegretariacon gli studenti Luiss tenutasi martedì pomeriggio. L’incontro con il ministro (il cui omologo statunitense è Antony Blinken, segretario di Stato) non era ...