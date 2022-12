Tabellone Diriyah Tennis Cup 2022 | Berrettini debutta contro Wawrinka

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilprincipale dellaCup, evento d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre sul cemento outdoor della città saudita di Al. Ai nastri di partenza dodici tra i miglioriti al mondo, tra cui l’azzurro Matteo. Già ai quarti di finale in virtù di un bye le prime quattro teste di serie, vale a dire Tsitsipas, Medvedev, Rublev e Fritz. Di seguito gli accoppiamenti.(1) Tsitsipas bye Norrie vs Kyrgios (4) Fritz bye Hurkacz vs Strickervs(3) Rublev bye Thiem vs Zverev (2) Medvedev bye SportFace.

Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz completano ildellaTennis Cup, la ricca esibizione in programma in Arabia Saudita dall'8 al 10 dicembre. Hanno annunciato la loro presenza i Top 10 Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey ...Il sorteggio per ilsi svolgerà il 7 dicembre, con i primi quattro giocatori del seeding ..., tanti campioni in gara. Non sarà una competizione facile per Berrettini , anche perché in ...Al vincitore del torneo singolare andrà un milione di euro. Dall'8 al 10 dicembre in Arabia Saudita torneo esibizione con un mare di big: fra questi anche Zverev, Rublev, Kyrgios ...Il tennista romano Matteo Berrettini disputerà il torneo di esibizione in Arabia Saudita, la Diriyah Tennis Cup, dall'8 al 10 dicembre.