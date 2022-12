Superbonus | Cattaneo | ' riaprire finestra al 31 12 | Stato rispetti impegni'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - SulFi "lavora per sbloccare i crediti. Non è che vogliamo prorogare di 6 mesi, ma la data anticipata al 25 novembre" per presentare la Cilas, la comunicazione di inizio lavori, "rispetto al 31 dicembre sta creando disagi alle famiglie e noi chiediamo che lomantenga gli: quindi per noi bisogna valutare dilaper rendere la vita più facile" a quanti sono coinvolti. Così il capogruppo di Fi alla Camera, Alessandro, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice sulla manovra.

