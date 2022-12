Stretta in Indonesia ' Vietato fare sesso fuori dal matrimonio' Vale anche per i turisti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La legge entrerà in vigore fra tre anni e prevede fino a 12 mesi di carcere. I familiari potranno denunciare alle autorità le coppie conviventi. La norma non esclude i residenti stranieri. I timori ...

La legge entrerà in vigore fra tre anni e prevede fino a 12 mesi di carcere. I familiari potranno denunciare alle autorità le coppie conviventi. La norma non esclude i residenti stranieri. I timori ...No al sesso fuori dal matrimonio, il parlamento indonesiano ha approvato a maggioranza gli emendamenti legislativi. Lanel paese a maggioranza musulmana arriva insieme ad altre importanti modifiche al codice ...La legge entrerà in vigore fra tre anni e prevede fino a 12 mesi di carcere. I familiari potranno denunciare alle autorità le coppie conviventi. La norma non esclude i residenti stranieri. I timori de ...La svolta conservatrice dell’Indonesia è una pessima notizia per tutto il mondo, ma a farne le spese nel paese saranno innanzitutto le minoranze religiose. Da molti anni lo Stato (formalmente laico), ...