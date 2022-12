Stop ai voli brevi se c' è il treno | le rotte a rischio in Italia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La decisione esecutiva è stata pubblicata in Gazzetta europea lo scorso venerdì e il via libera è arrivato dopo che, nel dicembre nell'anno scorso la Commissione aveva manifestato riserve - riguardo ...

Dopo un anno di negoziati la Francia prevede il blocco deinella sua legge del 2021 su 'Clima e resilienza' . Loquando il binario garantisce lo stesso spostamento in meno di 2 ore e mezza. ...I paletti In particolare, loaipotrà scattare se il treno garantisce lo stesso percorso dell'aereo , cioè lo stesso collegamento tra due città, con meno di due e ore e mezza di viaggio ...Via libera dell’Ue alla richiesta della Francia di cancellare tre tratte aree di corto raggio per risparmiare le emissioni ...Il 2 dicembre la Commissione ha autorizzato Parigi ad eliminare tre collegamenti perché esiste l’alternativa sui binari. L’analisi del «Corriere» sul mercato italiano ...