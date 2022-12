Stazioni occulte di polizia cinese in Italia | Piantedosi | «Nessun legame coi pattugliamenti congiunti con la nostra polizia | quei centri mai autorizzati»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’allarme è scattato quando un rapporto diffuso da un’associazione che si occupa di diritti civili della popolazioneha segnalato la presenza di oltre 100servizi in tutto il mondo. Secondo il documento, 11 di questi si troverebbero in. Dietro alla funzione di assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche, ianasconderebbero il loro reale scopo: controllare i cittadini cinesi fuggiti all’estero e costringere i dissidenti a rientrare in patria. Il ministero dell’Interno ha avviato un lavoro di indagine. «Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza non risulta alcuna autorizzazione in ordine all’attività» dicinesi di questo genere, ha detto Matteo. Il titolare del Viminale, durante il question time alla Camera, ha anche assicurato ...