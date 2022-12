Starstruck | la nuova serie di Rose Matafeo | disponibile solo su RaiPlay dal 9 dicembre

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 dicembre 2022). Innamorata persa di una star è il titolo di unadiche saràin esclusiva sudal 92022. Ideata, scritta e interpretata dall'attrice neozelandeseè una commedia romantica che racconta, attraverso la storia d'amore tra la ventenne Jessie e la star Tom Kapoor, il modo complesso e giocoso in cui i Millennials si interfacciano alle relazioni amo. Arguta, divertente e molto british, la, in esclusiva sudal 9, mette in scena il classico topos dell'innamoramento tra la "ragazza qualunque" e la stella del cinema. Con un ...