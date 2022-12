Spalletti | «Ottima la velocità di palleggio | non sempre abbiamo pressato alti»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La conferenza stampa didopo l’amichevole con l’Antalyaspor, tratta da Napoli Magazine: “Sono d’accordo nell’elogiare Raspadori, quando c’è umiltà e si vuole aiutare la squadra si può fare qualsiasi ruolo, soprattutto se un ragazzo come lui ha grande conoscenza di questo gioco. In questa amichevole ho ritrovato con piacere giocatori come Fernando e Luis Adriano che avevo visto nello Shakhtar, oltre che Toprak che conosco dal campionato russo. È stato un test importante che ci permette di continuare la preparazione. Kvaratskhelia? Sta bene, è rientrato e non ha più problemi o dolori alla schiena. Anche stasera ci ha fatto vedere i pezzi della sua qualità e siamo felici di riaverlo a disposizione. Sono felice di aver dato spazio ad alcuni ragazzi della Primavera, meritavano di avere questa chance e anche in questo test hanno dimostrato di avere ampi margini di ...

... e si rivela molto importante per la squadra di, che riesce a riacciuffare la Champions ... inizia in manierala stagione , dimostrandosi un'arma fondamentale per Inzaghi. I Mondiali, ...Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa turca direttamente dal ritiro del Napoli ad Antalya: "Un giorno mi piacerebbe allenare in Turchia. In questo momento ci sono Montella, Pirlo e ...Torna a parlare Luciano Spalletti, che racconta Antalyaspor-Napoli al termine della prima amichevole turca degli azzurri. «Abbiamo trovato un campo in cui era facile giocare il ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita fra gli azzurri e l' Antalyaspor, amichevole che si è svolta questo pomeriggio in Turchia e ha visto ...