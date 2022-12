Simeone | “Tutti sperano che ci vada male | ma noi vogliamo vincere”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giovanniha parlato a Sky durante il ritiro in Turchia del Napoli. Gli azzurri sono primi in Serie A ed agli ottavi di Champions League.è stato uno dei grandi protagonisti nella prima parte di stagione del Napoli. L’attaccante ha segnato gol decisivi, come ad esempio quello al Milan a San Siro, contribuendo in maniera decisiva al primo posto in classifica. Il Napoli ora sta svolgendo il ritiro in Turchia e si sta preparando per difendere il primo posto in classifica in Serie A, ma anche per andare il più avanti possibile in Champions League. Durante l’intervista a Sky,ha detto: “Abbiamo avuto due settimane di riposo per i Mondiali. Masiamo stati sempre concentrati sul Napoli. Abbiamo tanta voglia di fare bene. Sappiamo che ci sono tante partite, tutte diverse da giocare e noi ...