Signorini assente alle nozze di Francesca Cipriani | perché non c’era

Alfonso, che avrebbe dovuto essere il testimone della sposa. Ecco tutta la verità. Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani difende AlfonsoNel corso della sesta edizione ...Il conduttore ha spiegato i motivi della sua assenza al matrimonio della ex concorrente del GF Vip a cui era atteso come ...Alfonso Signorini non ci sta a passare per il maleducato che all'ultimo momento ha dato buca ad un matrimonio a cui, tra l'altro, era… Leggi ...A Casa Chi, un format su Instagram, Alfonso Signorini ha svelato il motivo per cui non ha partecipato al matrimonio di Francesca Cipriani ...