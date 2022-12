Si accende il Natale all’Isola d’Elba

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Fervono i preparativi per le festività nataliziee sono numerosi i comuni coinvolti in iniziative straordinarie, aperture esclusive, concerti, visite guidate e appuntamenti pensati per grandi e piccini. Organizzare una fuga fuori stagione sarà l’occasione giusta per scoprire le tradizioni e il fascino dell’isola immersa in una luce e un’atmosfera inedite. Musica e storie sotto l’albero: Portoferraio si prepara alMentre i tradizionali mercatini dicolorano i Giardini Carpani, Portoferraio si prepara ad accogliere grandi e piccini con simpatiche attività che vi faranno entrare nel più vivo spirito delle feste. Giovedì 8 dicembre, l’accensione dell’albero diverrà accompagnata da un’avventurosa caccia al tesoro per le vie del centro. Grande protagonista la ...