Sgarbi “abbatte” l’albero di Natale di Gualtieri | “E’ pornografico con quei pannelli solari | peggio di Spelacchio”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Quelsi candida ad essere perfino più brutto di, quello della Raggi, secondo Vittorio. “Ifotovoltaici in piazza Venezia sono pornografici, roba da ambientalismo fasullo”. Il sottosegretario alla Cultura è scatenato contro la decisione del sindaco di Roma, Roberto, di utilizzare un eco albero di, in piazza Venezia, con iai suoi piedi per alimentarne le luci, in linea con l’austerity sull’energia. Ma ae pale eoliche non sono mai piaciuti e lo dice a chiare lettere ai microfoni di 105 Kaos su Radio 105, annunciando di aver chiesto lumi alla Sovrintendenza.controdi ...