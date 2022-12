Sfera Ebbasta festeggia il compleanno | «30 anni di trap e non sentirli» Il dolce regalo della fidanzata Angelina

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha raggiunto la soglia dei 30. Il rapper italiano spegne oggi trenta candeline, e per l'occasione ladi Gionata Boschetti, suo vero nome, ha organizzato una...

, le canzoni migliori: i brani più rappresentativi nella carriera del King della trap italiana. Se vieni indicato da tutti come l'unico e vero King della trap italiana, qualche motivo ci ...Sotto il post su Instagram dell'annuncio, per esempio, sono comparse le attestazioni di stima di Madame ,, Clementino e Rocco Hunt , e i fan già sospettano la presenza di un feat.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Leggi su Sky TG24 l'articolo I 30 anni di Sfera Ebbasta, da 'Panette' a 'Baby': le 10 canzoni da ascoltare. VIDEO ...