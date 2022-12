Serie A | Puma presenta nuovo pallone per stagione invernale 2023 FOTO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), partner tecnico ufficiale della LegaA dall’inizio dellacalcistica 2022/23, hato oggi ilda gioco ufficiale per la: ilOrbita WinterA. Perre il, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “, nuova cultura” sviluppata mescolando elementi della cultura italiana con particolari più moderni e dirompenti e che ha come protagonisti Alessandro Bastoni, Emil Audero, Alex Sandro, Olivier Giroud, Milan Skriniar e Davide Frattesi. Ilfarà il suo debutto sui campi nella sedicesima giornata di ...

Serie A, presentato il pallone invernale: arriva il PUMA Orbita Winter L'Orbita Winter Serie A, che farà il suo debutto sui campi nella sedicesima giornata di Serie A Tim, è caratterizzato da una potente grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica ... La Serie A svela quale sarà il pallone protagonista dei mesi invernali in Serie A. Design ispirato al logo della massima serie italiana.