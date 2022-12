Se Massini sogna... Freud

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Che singolare privilegio, quello degli artisti. In fondo, partecipiamo tutti dei loro sogni, delle voci interiori, sepolte, infere che sono capaci di scovare e far risuonare, alte, per tutti, e in cui...

"Per me è uno spettacolo particolare " dicedurante un'altra cosa alquanto singolare per lui, una conferenza stampa in cui parla di un suo lavoro, affidandolo alle parole prima che alla ...... ulteriore e intermedio, che ci accoglie appena chiudiamo gli occhi Ogni essere, al di là ... perché sogniamo Perché per l'essere umano è un bisogno vitale e ineludibile La ricerca di...Dal 14 al 18 dicembre al Teatro della Pergola di Firenze Stefano Massini con il suo spettacolo su "L'interpretazione dei sogni" di Freud.10 – 11 dicembre | Teatro Era, Pontedera Anteprima (sabato, ore 21; domenica, ore 17) Stefano Massini in L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI liberamente ispirato ...