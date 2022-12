Scopre di avere un tumore in un modo assurdo | poi il gesto che nessuno si aspettava

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)battuta comico. Oggi vi raccontiamo una storia veramente incredibile. Una donna di circa 60 anni, di origini britanniche, ha scoperto diunin. Stava assistendo allo spettacolo di un comico e ad un certo punto l’artista ha fatto una battuta che l’ha fatta riflettere. La donna ha scoperto dunque diuned in seguito ha deciso di contattare il comico per ringraziarlo. (Continua…) LEGGI ANCHE: Fedez, il rapper torna a parlare del suoraro: il racconto è da brivididiungrazie alla battuta di un comico Jackie Kaines Lang, 60enne britannica, ha raccontato alla stampa locale di aver scoperto di ...

ilmessaggero.it

Tragedia ieri in Sicilia. Un uomo di 67 anni si è tolto la vita sparandosi con il proprio fucile da caccia. L'arma, come accertato dai carabinieri intervenuti immediatamente nell'abitazione dove si è ...Quando suo marito muore e siche la scuola sta per fallire, Paulette si ribella alle regole ... Kurt Sloan viene costretto a combattere persalva la vita. Sky Cinema dalle 21.15 The ... Scopre di avere un tumore dopo la battuta di un comico: lo contatta per ringraziarlo, lui le risponde così Pagina inizialeConoscenzacreatura: 07.12.2022, 09:11a: Stendardo TanyadivisoMarte Rosso. (immagine iconica) © imago / UIGSu Marte, un gruppo di ricerca fa ...Ha scoperto di avere un tumore grazie alla battuta di un comico . Jackie Kaines Lang, 60enne britannica, ha raccontato alla stampa locale come la storiella raccontata da un comico le abbia salvato la ...