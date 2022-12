Sci alpino | i precedenti dell’Italia in Val d’Isere | ultima vittoria nel 2000 | mai un successo in slalom

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Conclusa ufficialmente la trasferta nordamericana dedicata alla velocità, la Coppa del Mondo di scimaschile 2022-2023 fa il suo ritorno nel Vecchio Continente. Si gareggerà, infatti, in uno dei luoghi più iconici del calendario, ovvero la Valper un gigante e uno. Le nevi francesi hanno spesso esaltato i colori italiani, tanto che nella lunga storia del Circo Bianco il nostro bottino è clamoroso: 37 podi totali, con 7 vittorie, 12 secondi posti e 18 terzi posti. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria ipiù importanti per gli sciatori italiani in Val. Per andare a trovare il primo italiano sul podio della Valbisogna tornare addirittura all’11 dicembre 1969 con ladi Gustavo Thoeni in gigante. ...

Eurosport IT

Poi ancora la Marcialonga Story, di 11 km per fondisti retrò con l'arrivo serale con le fiaccole a Predazzo (venerdì 27 gennaio), e la Marcialonga 50 50, per 50 sciatori cone abbigliamenti ...Saranno dieci gli sciatori azzurri impegnati nel weekend del 10 - 11 dicembre in Val d'Isere , dove andranno in scena sia il gigante che lo slalom. Tra i 10 convocati dal direttore tecnico Massimo ... Sci alpino, Lara Colturi rivela: "Lasciare l'Italia scelta sofferta, ma presa in totale accordo con la mia famiglia" (ANSA) - AOSTA, 07 DIC - "Il Club alpino italiano è certo che l'Amministrazione regionale ... non consentono la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci, vedi il decreto ...Legambiente e il Comitato Glaciologico Italiano hanno diffuso i drammatici dati sullo stato di salute dei ghiacciai alpini, letteralmente divorati ...