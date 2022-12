Sci alpino | i convocati dell’Italia per Val d’Isere Assenti Franzoni e Razzoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo l’antipasto di Soelden a fine ottobre, scatta finalmente la stagione delle discipline tecniche per la Coppa del Mondo di scial maschile. Il massimo circuito internazionale è di ritorno dalla trasferta nordamericana e si trasferirà nel week-end in Francia, a Val. In programma ci sono, come di consueto, uno slalom gigante (appuntamento sabato 10 dicembre dalle 9.30) e uno slalom speciale (domenica 11 dicembre dalle 9.30). L’Italia, per l’appuntamento trans, ha convocato dieci sciatori: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Stefano Gross. Due le assenze di lusso: quella di Giuliano, che sta smaltendo qualche problema alla schiena (obiettivo rientrare a Madonna di ...

Dopo aver spiegato a noi di OA Sport i motivi della sua scelta e le sue sensazioni , Lara Colturi ha ribadito il concetto in un'intervista tenuta da Gianmario Bonzi per Il Giorno , in cui, tra ...Con le numerose proposte per lo, l'escursionismo, il free ride, lo snowboard e loalpinismo, il borgoLimone Piemonte è una meta da non mancare per questo inverno alle porte. ...La campionessa olimpica di gigante sta preparando sulle nevi trentine l'appuntamento di Sestriere: nel frattempo, la svedese, assieme a Linus Strasser e Joachim Salarich, ...La pista Aloch è aperta e già in queste ore sta ospitando varie squadre nazionali. La Buffaure Spa, società del Consorzio Impianti Val di Fassa/Carezza ha inaugurato il 6 dicembre la nuova stagione de ...