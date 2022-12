Scherma Paralimpica | l’Italia conquista 15 medaglie | Giordan due volte sul podio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Varsavia – Laitaliana ha chiuso con 15i Campionati Europei Paralimpici Varsavia 2022. Un bottino ricchissimo che migliora numericamente quello dell’ultima edizione di Terni 2018, quando gli azzurri salirono 14sul. In attesa del ritorno della fuoriclasse Bebe Vio, in preparazione per giocarsi la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024, è un risultato di grande rilievo per la spedizione italiana, che vanta il maggior numero dite sulle pedane polacche rispetto a tutti gli altri Paesi partecipanti, benché ilre sia ad appannaggio della Gran Bretagna che hato ben 6d’oro. Per, invece, il “conto” finale è di 2 ori, 8 argenti e 5 ...