(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Ladi Stato a Milano ha denunciato i 5, già noti alla Digos, 4 ragazzi e una ragazza tra i 20 e 23 anni di Milano Pavia e Lucca, per imbrattamento di beni culturali e per inosservanza del divieto di ritorno. Due poliziotti, mentre fermavano i 5 indagati responsabili del getto di vernice contro la facciata del Teatro La Scala,riportato lesioni guaribili in 10 e 7 gg alla caviglia destra uno e alla spalla sinistra l'altro.

Il Sannio Quotidiano

...alla. I poliziotti di guardia all'esterno del Piermarini li hanno immediatamente bloccati e li hanno accompagnati in questura dove sono stati identificati e presumibilmente verranno......attivisti di Ultima Generazione hanno lanciato vernice blu e rossa contro l'ingresso della, ...che sono stati identificati dalle forze dell'ordine e portati in Questura per essere. ... **Scala: denunciati dalla Polizia i cinque attivisti che hanno imbrattato il teatro** Milano, 7 dic. (Adnkronos) - La Polizia di Stato a Milano ha denunciato i 5 attivisti, già noti alla Digos, 4 ragazzi e una ragazza tra i 20 e 23 anni di Milano Pavia e Lucca, per imbrattamento ...Cinque attivisti del gruppo "Ultima Generazione" intorno alle 7.50 di questa mattina hanno lanciato vernice gialla, azzurra e rossa contro l'ingresso del Teatro alla Scala, dove questa ... portati in ...