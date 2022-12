Sanremo 2023 | Francesca Fagnani | ' Sotto l' abito da sera potrei mettere le scarpe da ginnastica'

, Francesca Fagnani co - conduttrice del Festival con Amadeus: 'La mia paura più grande Le scale', tutti gli esclusi e c'è chi ironizza: '26 no Sono 46 anni e pure ...Leggi Anche, Amadeus svela i nomi dei Big in gara: da Giorgia a Marco Mengoni L'esperienza a- Elodie è infatti tra gli artisti in gara alla 73esima edizione del Festival didal 7 all'...«Sono molto felice e onorata di questo invito al Festival di Sanremo. Ho il terrore delle scale dell'Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe ...Elodie annuncia il suo nuovo disco: si intitola “Ok. Respira”. Il progetto è anticipato dal singolo omonimo, in uscita questo venerdì.