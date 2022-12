Sanità | Schillaci | ' priorità recuperare ritardi Covid e superare disuguaglianze'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - "dovuti all'emergenza pandemica è una delle" dellapost-, così come intervenire sulledei territori e lavorare sull'aumento dell'accessibilità e della...

'Recuperare i ritardi dovuti all' emergenza pandemica è una delle priorità dellapost - ... dichiara il ministro della Salute, Orazio. Per chi stai facendo acquisti Su c'è il negozio ...Ne parleremo nel corso della prossima Giornata delle Marche, insieme al Ministro, in ...di Agenas certificano la qualità delle nostre decisioni " ha aggiunto l'assessore alla, Filippo ...