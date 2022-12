San Siro | Sala | «Preferirei la ristrutturazione | ma se non vogliono…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le parole del sindaco di Milano, Giuseppe, su San: «Preferei ristutturarlo, ma se le squadre non vogliono non possiamo obbligarle» Il Sindaco di Milano, Giuseppe, è tornato a parlare della vicenda San. Di seguito le sue parole alla consegna degli Ambrogini d’Oro. «La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto Sanma se le squadre non ne vogliono sapere, io non è che posso ledere i loro diritti». L'articolo proviene da Calcio News 24.